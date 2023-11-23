عطاف يُجري محادثات ثنائية مع نظيره من جمهورية غينيا الاستوائية

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، محادثات ثنائية مع نظيره من جمهورية غينيا الاستوائية، سيميون أويونو إيسونو أنغي، وذلك قبيل انطلاق أشغال الاجتماع الوزاري التحضيري لقمة مجموعة العشرة الافريقية حول إصلاح مجلس الأمن.

و أكّد الطرفان بهذه المناسبة حسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، على أهمية انعقاد القمة الافريقية في ظل الظروف الدولية والاقليمية الراهنة، والتي تسلط تداعياتها الضوء من جديد على وجاهة الموقف الافريقي المشترك المطالب بإصلاح مجلس الأمن وتصحيح الظلم التاريخي المفروض على القارة الافريقية.

كما تطرقا إلى علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها لاسيما في مجالي الطاقة والتكوين، واتفقا على تعزيز الإطار القانوني للعلاقات الثنائية من خلال إبرام اتفاقية في المستقبل القريب، حول تأسيس لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي، يضيف المصدر ذاته.

شرف الدين عبد النور

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