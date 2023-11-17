عطاف يلتقي بلندن وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة في المملكة المتحدة

إلتقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، ووزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة في المملكة المتحدة، اللورد أحمد لويمبلدون، أمس الخميس، بلندن، في إطار الدورة الثانية للحوار الاستراتيجي بين الجزائر والمملكة المتحدة.

وفي ختام هذه الدورة، أصدر الجانبان بيانا مشتركا اتفقا من خلاله على عزم الجزائر والمملكة المتحدة على مواصلة تعزيز وتقوية الشراكة الثنائية في كافة المجالات والتعاون في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حسب بيان وزارة الشؤون الخارجية.

كما وقّع الوزيران على مذكرة تفاهم حول أمن المنشآت المينائية وخطة العمل السنوية للتعاون الثنائي وكذا مذكرة تفاهم المتضمنة تأسيس لجنة عمل مشتركة حول العلاقات الاقتصادية الثنائية و الاستثمار، يختم بيان الوزارة.

شرف الدين عبد النور

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