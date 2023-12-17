عطاف يشرف بوهران على الندوة العاشرة رفيعة المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا

17 ديسمبر، 2023
عطاف يشرف بوهران على الندوة العاشرة رفيعة المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا
حلّ وزير الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، والوفد المرافق له، صباح اليوم الأحد، بولاية وهران، أين سيشرف على الندوة العاشرة رفيعة المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا.
و كان في استقبال أحمد عطاف، لدى وصوله، بمطار وهران أحمد بن بلة، والي الولاية السعيد سعيود، إلى جانب رئيس المجلس الشعبي الولائي، أعضاء اللجنة الأمنية، نواب البرلمان بغرفتيه، المندوب المحلي لوسيط الجمهورية، ممثلة المرصد الوطني للمجتمع المدني، و أعضاء المجلس الأعلى للشباب.
شرف الدين عبد النور
17 ديسمبر، 2023

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