عطاف يشارك بسيول في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة الأفريقية-الكورية

شارك وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، بعاصمة كوريا الجنوبية، سيول، في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة الأفريقية-الكورية، المزمع عقدها يومي 4 و5 جوان الجاري.

و تمحورت أشغال الاجتماع الذي ترأسته مناصفة كل من موريتانيا وجمهورية كوريا، حول مناقشة أهم النتائج التي يُنتظر أن تسفر عنها القمة، لا سيما من ناحية تعزيز الشراكة بين الجانبين الأفريقي والكوري، في مختلف أبعادها السياسية والاقتصادية، والاجتماعية والثقافية.

هذا ونوّه أحمد عطاف، في كلمته، خلال هذا الاجتماع، بالإجماع النّابِع من الجانبين الافريقي والكوري، على الارتقاء بالشراكة التي تجمع بينهما إلى مستوى القمة.

كما رحّب وزير الشؤون الخارجية، بالمبادرات التي تقدمت بها جمهورية كوريا، لهيكلة تفاعلها وتعاونها مع دول القارة الأفريقية، مشدّدا على أهمية تبني مبدأ الملكية الأفريقية، والاعتداد بالظروف الخاصة التي تواجهها دول وشعوب القارة، فضلاً عن دعم الحلول التنموية المنبثقة عن أجندة الاتحاد الأفريقي 2063.

شرف الدين عبد النور