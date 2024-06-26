عطاف يستقبل رئيسة مجموعة الصداقة النمساوية-الصحراوية

إستقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، رئيسة مجموعة الصداقة النمساوية- الصحراوية، كارين شيلا، حسب ما أورده بيان وزارة الشؤون الخارجية.

وجاء ذلك، حسب ذات المصدر، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها عطاف، إلى جمهورية النمسا الفيدرالية، بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وشكّل اللقاء، فرصة للإطلاع على نشاطات مجموعة الصداقة النمساوية-الصحراوية، وما تقدمه من دعم وخدمات في مختلف المجالات نصرة للشعب الصحراوي وقضيته العادلة، يضيف ذات المصدر.

كما استعرض الطرفان، تطورات قضية الصحراء الغربية على الصعيد الدبلوماسي وآفاق مواصلة الجهود وتكثيفها لتعزيز الدعم الدولي لصالح الشعب الصحراوي، بغية تمكينه من ممارسة حقه غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير المصير، وفقا لما تنص عليه قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة الصادرة سواء عن الأمم المتحدة أو عن الاتحاد الأفريقي.

شرف الدين عبد النور