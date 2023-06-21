عطاف يحلّ ببلغراد في زيارة عمل إلى جمهورية صربيا

يواصل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، جولته الأوروبية، التي كلّفه بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حيث حلَّ عشية أمس، ببلغراد، في زيارة عمل إلى جمهورية صربيا.

وأفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية أنه في مستهل زيارته، أجرى أحمد عطاف، اليوم، مباحثات مع نظيره الصربي، إيفيتسا داتشيتش، استعرض خلالها الطرفان سبل اضفاء حركية جديدة على العلاقات الجزائرية-الصربية بعد التراجع الذي عرفته على مدى التسع سنوات الماضية. كما تناقشا حول آفاق إحياء وتثمين ما يجمع البلدين من إرث تاريخي متميز من النضال المشترك ضد الاستعمار والتعاون الاقتصادي المثمر والتنسيق السياسي الدائم في إطار حركة عدم الانحياز.

في هذا الإطار، يضيف البيان، اتفق رئيسا دبلوماسية البلدين على خطة عمل تشمل تحديث الإطار القانوني وتنشيط آليات التعاون وعلى رأسها اللجنة المشتركة ومجلس الأعمال الجزائري-الصربي وكذا تكثيف تبادل الزيارات الرسمية على مختلف المستويات، فضلا عن ضرورة تحفيز المتعاملين الاقتصاديين على استغلال الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة من الجانبين.

وعلى صعيد التنسيق السياسي حول القضايا الإقليمية والدولية، شكر الوزير أحمد عطاف نظيره الصربي على دعم بلاده لترشح الجزائر لعضوية مجلس الأمن. ومن جانبه، جدد الوزير إيفيتسا داتشيتش تهانيه للجزائر مشيدًا باستعدادها للعمل داخل هذه الهيئة الأممية المركزية وفق المبادئ والقيم التي تجمع البلدين في إطار حركة عدم الانحياز، حسب ذات البيان.

ومن جانب آخر، جدد الوزيران التأكيد على توافق مواقفهما المبدئية حول القضايا التي تصب في صلب الاهتمامات الكبرى للبلدين، لا سيما أزمة كوسوفو وقضية الصحراء الغربية، حيث شدد الوزير أحمد عطاف على أن منبع هذين النزاعين يكمن في خرق مبدأ حرمة الحدود بالنسبة لكوسوفو ومبدأ عدم المساس بالحدود الموروثة عن الاستعمار بالنسبة للصحراء العربية. ومن جانبه، أكد الوزير الصربي التزام بلاده بعدم المساس بمواقف الجزائر أو مصالحها الجوهرية، لاسيما تلك المطروحة في منطقتها.

وختم البيان، أن رئيسي دبلوماسية البلدين اتّفقا على العمل وفق الخطة المعتمدة ومتابعة تنفيذها خلال الزيارة التي سيقوم بها الوزير إيفيتسا داتشيتش إلى الجزائر قبل نهاية السنة الجارية.

ش.ن

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