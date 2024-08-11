عطاف يبحث تطورات قضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية

إستقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، بمقر الوزارة، وزير الشؤون الخارجية للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، محمد سيداتي.

وخُصّص هذا اللّقاء، حسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، لاستعراض وتباحث تطورات قضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية، على ضوء التقرير الذي قدمه مؤخراً الأمين العام للأمم المتحدة حول هذه القضية، وكذا في أفق الاستحقاقات الدبلوماسية المقبلة بهذا الخصوص، سواء على مستوى مجلس الأمن أو على مستوى الجمعية العامة للمنظمة الأممية.

كما تطرّق الطرفان خلال ذات اللقاء، إلى عدد من الملفات المتعلقة بالأجندة القارية في إطار الاتحاد الإفريقي، وكذا الشراكات التي تربط المنظمة القارية بمختلف الفاعلين الدوليين، وهي الشراكات التي أكد لقاء أكرا الأخير على ضرورة احترامها لمبدأ الشمولية والنأي بها عن نهج الإقصاء والانتقائية والتمييز بخصوص العضوية فيه، يضيف ذات المصدر.

شرف الدين عبد النور