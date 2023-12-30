عرقاب يُشدّد على احترام آجال تسليم مشروع إنجاز محطة تحلية مياه البحر فوكه 2 بتيبازة

أجرى وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم السبت، زيارة تفقدية لمشروع إنجاز محطة تحلية مياه البحر فوكه 2 بولاية تيبازة، والتي أشرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يوم الأربعاء 05 جويلية من هذه السنة، على وضع حجرها الأساس، في إطار زيارة العمل و التفقد لولايات الجزائر و بومرداس و تيبازة، بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال61 لعيد الاستقلال و الشباب، حسب ما أورده بيان وزارة الطاقة والمناجم.

وجرت هذه الزيارة التفقدية حسب ذات المصدر، بحضور والي ولاية تيبازة أبو برك بوستة، و الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك رشيد حشيشي، و الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للطاقة فرع سوناطراك صاحبة المشروع، إضافة إلى الرئيس المدير العام لشركة كوسيدار للقنوات المكلفة بإنجاز الاشغال، وكذا رئيس المجلس الشعبي الولائي جلول حاج حميش ونواب البرلمان بغرفتيه وممثلي السلطات المدنية والعسكرية بالولاية.

ووقف الوزير محمد عرقاب، على سير أشغال هذا المشروع والمتمثل في إنجاز محطة تحلية مياه البحر فوكه 2، بطاقة إنتاج 300 ألف متر مكعب يوميا، ومتربع على مساحة 7.5 هكتار، والذي أُوكل للشركة الجزائرية للطاقة AEC، فرع سوناطراك، في حين كُلّفت شركة “كوسيدار-القنوات” بإنجاز هذه المحطة بسواعد مائة بالمائة جزائري، يضيف المصدر ذاته.

وبهذه المناسبة، تلقى وزير الطاقة والمناجم، عرضا حول وتيرة تقدم المشروع الذي بلغت به نسبة الاشغال 45%، والتي ستسمح بتزويد مواطني الجهة الغربية من العاصمة وولاية تيبازة وجزء من ولاية البليدة، بالماء الشروب، حيث ينتظر أن يسهم المشروع في تغطية حاجيات حوالي 3 ملايين مواطن من الماء الشروب.

وتسير اشغال أنجاز هذه المحطة فيه بنظام 8/3، 7أيام/7 بعدد عمال تجاوز ال 1050عاملا، قصد التسريع في عملية الإنجاز، والتي ستشمل عدة بنى تحتية ومعدات تتمثل في مراكز الكهرباء والمحولات والمحطة التحتية الكهربائية، إلى جانب محطات ضخ مياه البحر وطرح المياه المالحة ومياه الشرب، وكذا خزانات استقبال مياه البحر ومياه التناضح العكسي ومعالجة وتحديد السوائل والمياه المعالجة، يفيد بيان الوزارة.

وتجدر الإشارة، أن إنجاز هذه المحطة، يندرج، ضمن تنفيذ البرنامج التكميلي للمخطط الاستعجالي للسلطات العمومية الذي أقرّه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والمتعلق بإنجاز 5 محطات جديدة لتحلية مياه البحر بطاقة إنتاج 300 ألف متر مكعب يوميا لكل منها، تستفيد منها خمس ولايات وهي وهران (الرأس الأبيض)، بجاية (تيغرمت-توجة)، بومرداس (كاب جنات)، تيبازة (فوكة 2) والطارف (كودية الدراوش).

كما شدّد وزير الطاقة والمناجم، على ضرورة الدفع بوتيرة الإنجاز واحترام الآجال التعاقدية المحددة لاستلام المشروع مما سيعزز الأمن المائي ل 3 ملايين مواطن.

كما أشار عرقاب، إلى أن مصالح وزارة الطاقة والمناجم في كامل استعدادها لمرافقة جميع مشاريع تحلية مياه البحر الجارية لرفع جميع العراقيل والسير بطريقه سليمة لتجسيدها، كما هنأ الوزير كافة الطاقم العامل بالمشروع على بلوغهم نسبة متقدمة في الاشغال.

واختتم الوزير محمد عرقاب، زيارته التفقدية، بزيارة محطة تحلية مياه البحر فوكة 1، واستمع لشروحات حول سير المحطة التي تنتج 120 ألف متر مكعب في اليوم، يختم بيان الوزارة.

شرف الدين عبد النور

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