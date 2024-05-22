عرقاب يُستقبل من طرف رئيس جمهورية الكونغو برازافيل

حظي وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، أمس الثلاثاء، ببرازافيل، باستقبال من طرف، رئيس جمهورية الكونغو، دينيس ساسو نغيسو.

و نقل الوزير عرقاب، بهذه المناسبة، للرئيس الكونغولي، التحيات الأخوية، لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

ومن جانبه، حمّل الرئيس الكونغولي، الوزير عرقاب، نقل تحياته الأخوية و تقديره البالغ، إلى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، معربا عن عزم بلاده على تعزيز علاقات التعاون الثنائية، في جميع المجالات، ولاسيما في قطاع المحروقات، والكهرباء والطاقات المتجددة والمناجم.

كما أكد رئيس جمهورية الكونغو، على متانة علاقات الصداقة مع الجزائر، والثقة والتضامن والدعم المشبع بالقيم الافريقية الداعية إلى التضامن والوحدة بين الأفارقة.

كما حضي وزير الطاقة والمناجم، باستقبال من طرف الوزير الأول، رئيس حكومة جمهورية الكونغو برازافيل، أناتول كولينات ماكوسو، والذي بحث معه العلاقات الثنائية، ولاسيما في مجال الطاقة والمناجم، وخاصة في الشق المتعلق بقطاع المحروقات، الذي يعتبر من أكثر المجالات الواعدة للتعاون بين الجزائر والكونغو، بالنظر إلى الخبرة والمعرفة الجزائرية في هذا المجال، والموارد الطبيعية التي يتمتع بها البلدان.

كما أشاد الطرفان، حسب بيان وزارة الطاقة، بالديناميكية والنشاط على جميع الأصعدة، التي تشهدها العلاقات الجزائرية الكونغولية، وخاصة خلال السنوات الأخيرة، والتي تميزت بتبادل الزيارات الرسمية بين البلدين، بما في ذلك زيارة جان كلود غاكوسو، وزير الشؤون الخارجية والفرانكوفونية والكونغوليين في الخارج، إلى الجزائر، في جانفي 2024، وزيارة إيسيدور مفوبا، رئيس المجلس الوطني لجمهورية الكونغو، في الثامن من شهر ماي الجاري، والتي تأتي في إطار جهود رئيسي الدولتين، لتطوير التعاون الثنائي، لا سيما في المجال الاقتصادي.

شرف الدين عبد النور