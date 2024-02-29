عرقاب يواصل إستقباله للوزراء المشاركين في القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز

29 فبراير، 2024

واصل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب،اليوم الخميس, إستقباله للوزراء المشاركين في القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز.

و أفاد بيان لوزارة الطاقة و المناجم,  عن حلول  كل من وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، سعد شريده الكعبي، وكذا وزير النفط والطاقة بجمهورية السنغال أنطوان فيليكس عبدواللاي ديومي، و وزير الموارد البترولية المكلف بالغاز اكبريكبي اكبو. بالإضافة الى عمر فاروق ، الأمين العام للمنظمة الإفريقية للبلدان المنتجة للنفط

وقد جرت مراسم الإستقبال بالقاعة الشرفية الرئاسية لمطار هواري بومدينة, يضيف البيان.

سهام قريمش

29 فبراير، 2024

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