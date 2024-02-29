عرقاب يواصل إستقباله للوزراء المشاركين في القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز

واصل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب،اليوم الخميس, إستقباله للوزراء المشاركين في القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز.

و أفاد بيان لوزارة الطاقة و المناجم, عن حلول كل من وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، سعد شريده الكعبي، وكذا وزير النفط والطاقة بجمهورية السنغال أنطوان فيليكس عبدواللاي ديومي، و وزير الموارد البترولية المكلف بالغاز اكبريكبي اكبو. بالإضافة الى عمر فاروق ، الأمين العام للمنظمة الإفريقية للبلدان المنتجة للنفط

وقد جرت مراسم الإستقبال بالقاعة الشرفية الرئاسية لمطار هواري بومدينة, يضيف البيان.

سهام قريمش

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