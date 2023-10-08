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ANEP N° : PN2300021

عرقاب: يمكن للجزائر أن تصبح ثالث منتج للزنك عالميا

8 أكتوبر، 2023

قال وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، أن :”المشروع الضخم لمنجم تالة حمزة ببجاية له أهمية كبيرة كونه يندرج ضمن المشاريع ذات الأولوية لتثمين موارد الجزائر الأولية وتنويع الاقتصاد المحلي وإنشاء صناعة محلية وخلق ثروة”.

واضاف عرقاب بالقول:” إننا سوف نستغل سنويا 2 مليون طن من المكمن لإستخراج 250 ألف طن من الزنك والتي ستممكنا من نيل المرتبة الثالثة عالميا في إنتاج الزنك”.

وتابع ذات المتحدث قائلا:” ان الكمية المستخرجة من الزنك سيكون منها ما نستعمله للتصنيع المحلي للصناعة التحويلية وجزء منها سنسوقه للخارج”.

وأردف وزير الطاقة بالقول :”ان هذا الإجراء سيمكننا من ادخال العملة الصعبة كما سيساهم في عدم استيراد المادة الأولية الزنك وهو الهدف الذي نعمل على تحقيقه قبل سنة 2025″.

رمزي أحمد توميات

8 أكتوبر، 2023

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