عرقاب يضع حجر الأساس لمشروع إنجاز محول كهربائي بقدرة 220/60 كيلوفولط ببلدية سيدي نعمان بتيزي وزو

18 نوفمبر، 2023

قام وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم، في إطار زيارة العمل و التفقد التي يقوم بها إلى ولاية تيزي وزو، بوضع حجر الأساس لمشروع هام لإنجاز محول كهربائي بقدرة 220/60 كيلوفولط، ببلدية سيدي نعمان.

و يندرج هذا المشروع، الذي يُشغل 30 عاملا دائما، في إطار تعزيز الشبكة الوطنية لنقل الطاقة الكهربائية، مما يساهم مستقبلا في تحسين جودة واستمرارية الخدمة.

و أشار الوزير عرقاب بهذه المناسبة، إلى أهمية هذا المشروع الذي سيساهم بدون شك في تعزيز الشبكة الكهربائية بولاية تيزي وزو وتوفير الكهرباء للمواطنين وتلبية احتياجات مختلف المجالات التنموية بالمنطقة، مشدّدا على ضرورة احترام آجال التسليم، حسب بيان وزارة الطاقة والمناجم.

شرف الدين عبد النور

18 نوفمبر، 2023

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