عرقاب يشارك في مؤتمر “أوبك” بفيينا

يشارك وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم السبت، بالعاصمة النمساوية فيينا، في أعمال المؤتمر الوزاري 186 لمنظمة أوبك.

وحسب بيان لوزارة الطاقة، فإن أعمال المؤتمر الوزاري، ستخصص لدراسة المسائل ذات الاهتمام المشترك بين أعضاء المنظمة.

هذا وسيشارك عرقاب، غدا الأحد، في أعمال الاجتماع التاسع والأربعون للجنة المراقبة الوزارية المشتركة JMMC، والاجتماع الوزاري الخامس والثلاثون لدول اوبك والدول خارج أوبك.

في حين سيتعين خلال هذه الاجتماعات، على الوزراء المسؤولين عن النفط مناقشة وتقييم ظروف وآفاق التطور قصير المدى لسوق النفط العالمي.

رمزي أحمد توميات

معجب بهذه: إعجاب تحميل...