عرقاب يشارك في أعمال الاجتماع الوزاري الخامس والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز بمالابو

يشارك وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، غدا الثلاثاء، بعاصمة جمهورية غينيا الإستوائية، مالابو، في الاجتماع الوزاري الخامس والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز (GECF)، وهذا بمشاركة، الرئيس المدير العام لسوناطراك، واطارات من الوزارة ومن سوناطراك.

و سيُعقد هذا الاجتماع حسب بيان وزارة الطاقة، برئاسة وزير المعادن والمحروقات في جمهورية غينيا الإستوائية، أنطونيو أوبورو أوندو، رئيس الاجتماع الوزاري لمنتدى الدول المصدرة للغاز لعام 2023.

و سيعكف، الوزراء أعضاء المنتدى، خلال هذا الاجتماع، على دراسة أوضاع سوق الغاز الدولي وآفاقه على المدى القصير والمتوسط والطويل، من أجل الاستقرار والأمن في العرض والطلب في أسواق الغاز الطبيعي العالمية، كما سيتم بحث ملف التحضيرات الجارية لانعقاد فعاليات القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات هذه المنظمة بالجزائر سنة 2024.

يعد الاجتماع الوزاري الخامس والعشرون للمنتدى فرصة لتبادل وجهات النظر واستكشاف السبل والوسائل لتقوية المنتدى، كما أنها فرصة لإعادة التأكيد على الدور الحاسم للغاز الطبيعي كمحفز للانتقال الطاقوي وفي التنمية المستدامة.

و تأسس المنتدى في عام 2001، وتحوّل في ديسمبر 2008، خلال الدورة الثامنة الغير رسمية للمنتدى، الذي عقد في موسكو، إلى منظمة حكومية دولية مقرها في الدوحة، في دولة قطر.

و تتألف المنظمة حاليًا من 19 دولة عضو، وهي الجزائر وبوليفيا ومصر وغينيا الاستوائية وإيران وليبيا ونيجيريا وقطر وروسيا وترينيداد وتوباغو وفنزويلا كأعضاء، وأنغولا وأذربيجان والعراق وماليزيا وموزمبيق والنرويج والإمارات العربية المتحدة وبيرو بصفة مراقب.

حيث يمثلون معًا 72٪ من احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة في العالم، و44٪ من الإنتاج المسوق، و56٪ من صادرات خطوط الأنابيب، و52٪ من صادرات الغاز الطبيعي المسال، يختم بيان الوزارة.