عرقاب يستقبل نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط العراقي

استقبل اليوم الخميس وزير الطاقة و المناجم، محمد عرقاب، على مستوى القاعة الشرفية الرئاسية بمطار هواري بومدين الدولي ، نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط بجمهورية العراق، حيان عبد الغني.

وحسب ما أفاد به بيان لوزارة الطاقة والمناجم يأتي ذلك في اليوم الثاني من برنامج وصول السادة وزراء الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز.

ويأتي ذلك في إطار مشاركته في القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز بالجزائر العاصمة، يضيف ذات المصدر.

رمزي أحمد توميات

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