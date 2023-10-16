عرقاب يستقبل سفير جمهورية موزمبيق لدى الجزائر

16 أكتوبر، 2023

إستقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الاثنين، بمقر دائرته الوزارية، كارفاليو مواريا، سفير جمهورية موزمبيق لدى الجزائر، حسب بيان وزارة الطاقة و المناجم.

وتمحورت المحادثات حسب ذات المصدر، حول بحث علاقات التعاون بين الجزائر وموزمبيق في مجال الطاقة والمناجم وآفاق تعزيزها.

كما استعرض الطرفان فرص التعاون والاستثمار في قطاع المحروقات وخاصة الاستكشاف وإنتاج الغاز والتكوين، وكذا في مجالات الكهرباء والطاقات المتجددة والمناجم.

وتحقيقا لهذه الغاية، أعرب السفير عن رغبته في مساهمة ومشاركة الجزائر في تطوير قطاع المحروقات والكهرباء والمناجم في موزمبيق، من خلال شراكة مفيدة للطرفين ولاسيما من خلال شركتي سوناطراك وسونلغاز مع نظيراتها الموزمبيقية، والاستفادة من الخبرة والتجربة الجزائرية في هذه المجالات.

ومن جانبه، أكد الوزير عرقاب على استعداد الجزائر للاستجابة لطلبات موزمبيق، خاصة وأن فرص الاستثمار والشراكة كبيرة في مجالات المحروقات والكهرباء والقطاع المنجمي، يختم بيان الوزارة.

شرف الدين عبد النور

16 أكتوبر، 2023

مقالات ذات صلة

وزارة المجاهدين: العثور على رفات آلاف الشهداء المفقودين

9 مايو، 2022

نداء هام للمسافرين المغادرين عبر الخطوط الجوية التالية

10 نوفمبر، 2022

بن بوزيد: تطور وباء كورونا في الجزائر يشهد “استقرارا”

14 أبريل، 2020

رئيس الجمهورية يعزي نظيره التركي الرئيس رجب طيب أردوغان إثر الزلزال العنيف

6 فبراير، 2023
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز 2023
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: