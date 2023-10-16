عرقاب يستقبل سفير جمهورية موزمبيق لدى الجزائر

إستقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الاثنين، بمقر دائرته الوزارية، كارفاليو مواريا، سفير جمهورية موزمبيق لدى الجزائر، حسب بيان وزارة الطاقة و المناجم.

وتمحورت المحادثات حسب ذات المصدر، حول بحث علاقات التعاون بين الجزائر وموزمبيق في مجال الطاقة والمناجم وآفاق تعزيزها.

كما استعرض الطرفان فرص التعاون والاستثمار في قطاع المحروقات وخاصة الاستكشاف وإنتاج الغاز والتكوين، وكذا في مجالات الكهرباء والطاقات المتجددة والمناجم.

وتحقيقا لهذه الغاية، أعرب السفير عن رغبته في مساهمة ومشاركة الجزائر في تطوير قطاع المحروقات والكهرباء والمناجم في موزمبيق، من خلال شراكة مفيدة للطرفين ولاسيما من خلال شركتي سوناطراك وسونلغاز مع نظيراتها الموزمبيقية، والاستفادة من الخبرة والتجربة الجزائرية في هذه المجالات.

ومن جانبه، أكد الوزير عرقاب على استعداد الجزائر للاستجابة لطلبات موزمبيق، خاصة وأن فرص الاستثمار والشراكة كبيرة في مجالات المحروقات والكهرباء والقطاع المنجمي، يختم بيان الوزارة.

شرف الدين عبد النور

معجب بهذه: إعجاب تحميل...