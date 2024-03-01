عرقاب يستقبل الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك”.

إستقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الجمعة ، الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك”، هيثم الغيص, وجاء هذا على هامش القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز, ، بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال.

وتركزت المحادثات على التطورات الحالية للسوق البترولية وآفاق تنميته على المدى القصير والمتوسط كما ناقش الجانبان التحديات الكبرى التي تواجه صناعة النفط العالمية وسبل تعزيز التشاور في هذا المجال.

كما تم التطرق، خلال هذا اللقاء، الى المواضيع ذات الأولوية التي يتم تباحثها بين الدول الأعضاء في إطار منتدى الدول المصدرة للغاز.

سهام قريمش

معجب بهذه: إعجاب تحميل...