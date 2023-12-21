عرقاب يترأس الجمعية العامة العادية للمُجمع الصناعي المنجمي “سوناريم”

21 ديسمبر، 2023

ترأس وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم، بمقر المديرية العامة للمجمع الصناعي المنجمي “سوناريم”، أعمال الجمعية العامة العادية للمجمع، بمشاركة الرئيس المدير العام للمُجمع، وكذا أعضاء الجمعية العامة ومحافظو الحسابات، حسب ما أورده بيان وزارة الطاقة والمناجم.

وتم خلال هذه الجمعية العامة حسب ذات المصدر، دراسة ومناقشة عدد من الملفات، حيث تم تسليط الضوء على استكمال وتطوير المشاريع الهيكلية لغار جبيلات بتندوف، مشروع الفوسفات المدمج ببلاد الهدبة بتبسة، مشروع الزنك والرصاص بتالة حمزة وواد أميزور، ببجاية، وكذا الاستغلال الحرفي للذهب بالجنوب الكبير (تمنراست، جانت، إيليزي وتندوف).

و هنأ الوزير، بالمناسبة، مجمع سوناريم على النتائج التي تم تحقيقها وكذلك على التقدم المحرز للمشاريع الهيكلية وتلك المتعلقة بتحويل وتثمين المنتجات التعدينية، يضيف المصدر ذاته.

كما شدّد الوزير عرقاب أيضا، على الوضع في حالة التشغيل، دون تأخير، لمصانع معالجة المنتجات غير الحديدية (الفلدسبات بعين بربر ولاية عنابة، وكربونات الكلسيوم بالخروب ولاية قسنطينة)، لاستكمال تلك التي تم تدشينها في 2023 (البنتونيت بمغنية، ولاية تلمسان، وكربونات الكالسيوم، بعقاز ولاية معسكر)، يختم بيان الوزارة.

شرف الدين عبد النور

21 ديسمبر، 2023

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