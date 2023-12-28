عرقاب يترأس أشغال الجمعية العامة لسونلغاز

28 ديسمبر، 2023

ترأس وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الخميس، بمقر المديرية العامة لمُجمع سونلغاز، أعمال الجمعية العامة لمجمع سونلغاز، بمشاركة الرئيس المدير العام لسونلغاز، وكذا أعضاء الجمعية العامة للمُجمع، حسب بيان وزارة الطاقة والمناجم.

و خُصّصت أشغال الجمعية العامة، حسب ذات المصدر، لدراسة ومناقشة عدد من المواضيع والملفات المطروحة في جدول الأعمال، لاسيما تلك المتعلقة بنشاطات والمشاريع التنموية للمجمع، وبالتسيير والتموين.

كما تم التطرق إلى مخطط تنمية المنشآت الطاقوية 2024-2029 لفروع سونلغاز، وكذا برنامج سونلغاز للطاقات المتجددة، يختم بيان الوزارة.

شرف الدين عبد النور

28 ديسمبر، 2023

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