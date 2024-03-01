عرقاب: الحكومة عملت بناء على توجيهات رئيس الجمهورية وبكل عزم وتفان على إنجاح قمة منتدى الدول المصدرة للغاز

واضاف عرقاب في كلمة له، خلال ترؤسه أشغال الاجتماع الوزاري الاستثنائي تحضيرا للقمة، الذي افتتح بالمركز الدولي للمؤتمرات، قائلا: “إنه لمن دواعي الاعتزاز والافتخار أن تستضيف الجزائر هذا الحدث الهام تحت القيادة الرشيدة لفخامة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والجزائر لن تدخر أي جهد لإنجاح أعمال وفعاليات هذه القمة الهامة”، مبرزا الدور الريادي العالمي للجزائر في المجال الطاقوي لاسيما في المجال الغاز.

وقال عرقاب أن الحكومة “عملت بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وبكل عزم وتفان، على إنجاح القمة، وتمكين قادة الدول الأعضاء من مناقشة أهم القضايا المرتبطة بالتعاون في مجال تطوير ودعم دور الغاز الطبيعي في تحقيق الرفاهية لبلداننا والمساهمة في تحقيق الأمن الطاقوي العالمي”.

ش.ن