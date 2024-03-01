عرقاب: الحكومة عملت بناء على توجيهات رئيس الجمهورية وبكل عزم وتفان على إنجاح قمة منتدى الدول المصدرة للغاز

1 مارس، 2024

واضاف عرقاب في كلمة له، خلال ترؤسه أشغال الاجتماع الوزاري الاستثنائي تحضيرا للقمة، الذي افتتح بالمركز الدولي للمؤتمرات، قائلا: “إنه لمن دواعي الاعتزاز والافتخار أن تستضيف الجزائر هذا الحدث الهام تحت القيادة الرشيدة لفخامة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والجزائر لن تدخر أي جهد لإنجاح أعمال وفعاليات هذه القمة الهامة”، مبرزا الدور الريادي العالمي للجزائر في المجال الطاقوي لاسيما في المجال الغاز.

وقال عرقاب أن الحكومة “عملت بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وبكل عزم وتفان، على إنجاح القمة، وتمكين قادة الدول الأعضاء من مناقشة أهم القضايا المرتبطة بالتعاون في مجال تطوير ودعم دور الغاز الطبيعي في تحقيق الرفاهية لبلداننا والمساهمة في تحقيق الأمن الطاقوي العالمي”.

ش.ن

1 مارس، 2024

مقالات ذات صلة

بهدف تحقيق توازن بين الصادرات والواردات…تسطير خارطة طريق لسنة 2030

20 فبراير، 2024

بلميهوب: هذه هي نسبة إنخفاض حجم فاتورة الواردة الجزائرية خلال سنة 2020

29 نوفمبر، 2020

الفريق أول شنقريحة في زيارة عمل إلى قيادة القوات البرية

2 أبريل، 2023

الشروع في استقبال طلبات اعتماد الصحفيين لتغطية القمة العربية بالجزائر

8 سبتمبر، 2022
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز 2024
زر الذهاب إلى الأعلى