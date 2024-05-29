عرقاب: “إكتشافات هامة هذه السنة في مجال المحروقات”

كشف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم، لدى نزوله ضيفا بالتلفزيون العمومي، عن اكتشافات كثيرة هذه السنة في مجال المحروقات، بلغت 08 اكتشافات هامة، ستعطي حسب الوزير، إضافة كبيرة للاحتياطات الوطنية من المحروقات، “خاصة الغاز الطبيعي المهم جدا للاقتصاد الوطني”.

و أشار عرقاب، إلى أن الاكتشافات الـ 08 الأخيرة، كانت كلها في مواقع جديدة، قامت بها سوناطراك بمفردها، مضيفا أن هذه الأخيرة، وضعت إمكانيات ضخمة لهذه الاكتشافات، أهمها في محيط بشار، وجنوب إن صالح، وشمال جانت، وجنوب إليزي، وشرق ورقلة.

كما قال وزير الطاقة، أن مناخ الاستثمار في الجزائر جذاب جدا، مردفا القول، أن قانون المحروقات في الجزائر يعمل بمقاييس عالمية، مبرزا أنه تم بداية العمل به في سنة 2020، “وأعطى ثماره في عدة عقود مع كبرى الشركات العالمية مثل إيكينور النرويجية وإيني الإيطالية ومؤخرا أوكسيدونتال بيتروليوم الأمريكية بعقود كبيرة ومهمة في مجال المحروقات مع سوناطراك لتطوير واستغلال وإنتاج المحروقات”.

كما ذكّر محمد عرقاب، بتوقيع أكبر الشركات العالمية “إكسون موبايل”، مؤخرا، مذكرة تفاهم مع سوناطراك، لتطوير عدة حقول مهمة جدا، ستعطي إضافة كبيرة لإنتاج الغاز الطبيعي، يضيف الوزير.

شرف الدين عبد النور