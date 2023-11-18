عبد الكريم بن مبارك: المال الفاسد لم يبق له مكان في حزب جبهة التحرير الوطني

أكّد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أنّ المال الفاسد لم يبق له مكان في الحزب، من أجل أخلقة الحياة السياسية، بمعناها الحقيقي، فلم تبق بلطجة في جبهة التحرير الوطني ولا مجال لبيع وشراء البطاقات، فالنضال هو فردي، والانخراط فردي لكلّ جزائري متشبّع بقيّم جبهة التحرير الوطني.

كما أوضح بن مبارك في أول ندوة صحفية عقدها، اليوم السبت بمقر الحزب أنّه ستكون هناك إعادة هيكلة لهياكل الحزب على المستوى المحلي، لكنّه أقرّ على أن تكون بعيدة عن الارتجالية، وهذا بعد انتخاب المكتب السياسي ودراسة الوضع، لكي تكون هياكل الحزب جديدة تنطبق مع الجزائر الجديدة، يضيف بن مبارك.

وفي ردّه على سؤال حول خريطة الطريق لنواب الأفلان في غرفتي البرلمان، قال بن مبارك أنّه جاء للمّ شمل أبناء جبهة التحرير، وستكون لقاءات مع كتلة النواب في كلا الغرفتين، فجبهة التحرير الوطني تمقتُ التفرقة هي جبهة لمّ الشمل.

أما بالنسبة للقضايا المرفوعة لدى العدالة باسم جبهة التحرير الوطني فكشف بن مبارك في ذات الندوة الصحفية أنّه سيتمّ التنازل عليها. أما بالنسبة للتعامل مع المعطيات الاقتصادية والاجتماعية التي تعني البلاد فلجبهة التحرير لجنة البرنامج العام لجبهة التحرير الوطني فهو يتقاطع مع برنامج رئيس الجمهورية، فبالتالي”نحن ندعّم كلّ ما تقوم به القيادة الحالية لرئيس الجمهورية والحكومة الحالية فيما يخصّ البرنامج للرقيّ بالمجتمع”، يضيف الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني.

ليديا كبيش

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