عبد الكريم بن مبارك: الجزائر يحقّ لها الاعتزاز بما قطعته من أشواط في مجال الإعلام وحرية التعبير

عبد الكريم بن مبارك: الجزائر يحقّ لها الاعتزاز بما قطعته من أشواط في مجال الإعلام وحرية التعبير

أكّد الأمين العام لجبهة التحرير الوطني عبد الكريم بن مبارك أنّ الإرادة الحقيقية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في إحداث التغيير على مستوى المشهد الإعلامي، تجلّت أساسا على ما تمّ تحقيقه من مكاسب جديرة بالتنويه، أبرزها ما تحقّق بالنسبة للجانب التشريعي والتنظيمي من خلال قوانين هامة تخصّ قطاع الإعلام.

وأوضح بن مبارك في احتفالية أقامها حزب جبهة التحرير الوطني، الاثنين، بالعاصمة، بمناسبة اليوم العالمي لحرية التعبير والصحافة، أنّ الجزائر يحقّ لها الاعتزاز بما قطعته من أشواط في مجال الإعلام وحرية التعبير، وتنوّع المشهد الإعلامي من المكتوب والمرئي والمسموع والالكتروني، ما “يجعلنا حقّا جديرين بأن نكون في طليعة وحرية الإعلام، وفي مستوى مواجهة المخاطر والتهديدات وكل أشكال التدخّل والهيمنة”.

وأضاف الأمين العام لجبهة التحرير الوطني أن الإعلام والاتصال هو أهم وسيلة للمنافسة ومحاولة الهيمنة في عالمنا المعاصر، ومن ثمّ فإن جهود الجزائر في ترقية إعلامها، إنّما هو لإثبات وجودها الحضاري والسياسي وخدمة المصلحة الوطنية، وما يتطلب ذلك من بناء سدّ منيع يصدّ كل خطر يهدّد الوطن والمواطن.

كما أوضح بن مبارك أن الجزائر تعوّل على إعلامها الوطني للقيام بدور محوري في مواجهة كل التحدّيات وابراز صورة الجزائر الحقيقية خارج الحدود. وأضاف أنّ عالم اليوم الذي تسوده الهيمنة لا يتقبّل بسهولة الدول والشعوب المتمسكة بحريتها واستقلال قرارها، وهو حال الجزائر اليوم تحت قيادة رئيس الجمهورية الحريص على سيادتها، والتي لا تفرّط في مبادئها ، لذلك فهي معرّضة لحملات تشويه، بل حتى محاولات لزعزعة استقرارها وأمنها بإثارة الفتن واختلاق الأزمات.

إن الجزائر التي تتميّز بهذه الاستقلالية في القرار والخيار، يضيف المتحدّث، تتعرّض لحملات ولمؤامرات ومناورات مكشوفة من كيانات وظيفية وإرهابية، والأمر أصبح أخطر مع تطور الإعلام الالكتروني الذي لا يعرف الحدود، وذكّر بن مبارك بالعملية الدنيئة التي نفّذها نظام المخزن المرتبط بالكيان الصهيوني ضد الجزائر بوساطة نظام التجسّس بيكاسوس.

وأضاف الأمين العام للأفلان أنّ ضرورة مواجهة المخاطر والتحديات التي تواجه بلادنا تقتضي تهيئة العنصر البشري القادر على مواجهة التحديات القائمة والردّ عليها بما يناسبها وتطوير السياسة الإعلامية ومضمون الإعلام ليكون قادرا على المجابهة والتصدي وفق التطوّرات والمستجدات الحاصلة في الفضاء الإعلامي.

وأشاد بن مبارك بالقفزة النوعية التي حقّقتها الجزائر في المجال الإعلامي عبر توفير كل الامكانيات أمام قطاع الإعلام ليقوم بدوره كاملا في محاربة المخطّطات العدوانية التي تستهدف أمن الجزائر واستقرارها.

كما أعلن بن مبارك في ختام كلمته في احتفالية اليوم العالمي لحرية التعبير والصحافة عن تأسيس جبهة التحرير الوطني لجائزة للإعلام، لتشجيع الإعلاميين على الإبداع، وتكريس حرية الإعلام.

ش.ن