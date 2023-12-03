عبد الحفيظ بخوش: الجمارك طرف فاعل بامتياز في تشييد الإستراتيجية الأمنية للبلاد

3 ديسمبر، 2023

أبرز المدير العام للجمارك اللواء عبد الحفيظ بخوش المجهودات الحثيثة للمصالح العملياتية مطالبا جميع الإطارات والأعوان بالتحلي بالمزيد من الإحترافية واليقظة وروح المسؤولية حماية لمقدرات الوطن.

وذلك عبر الحدود البحرية والجوية والبرية. وكذا على مستوى نقاط المراقبة الميدانية المنتشرة عبر التراب الوطني، يضيف بخوض

وأكد ذات المتحدث، أن مصالح الجمارك تعتبر طرفا فاعلا بامتياز في تشييد الإستراتيجية الأمنية للبلاد. وذلك بالتنسيق العملياتي المحكم مع مختلف الأجهزة الأمنية وعلى رأسها مؤسسة الجيش الوطني الشعبي. وهذا حفاظا على السكينة الاجتماعية وضمان فرض الأمن والنظام العموميين.

وللاشارة فقد حققت مصالح الجمارك في الاونة الأخيرة عمليات نوعية في إطار مكافحة التهريب بشتى أشكاله. أفضت إلى دحض عديد الخطط الدنيئة التي تستهدف ضرب استقرار الوطن عبر إغراق المجتمع الجزائري بكميات هائلة من السموم

في حين أكد المدير العام التجند الدائم لمنتسبي جهاز الجمارك في سبيل أداء المهام المنوطة بهم. لاسيما وأن الجزائر تشهد تحديات إقتصادية وجيوسياسية تستدعي تكاثف جهود كافة أجهزة الدولة في سبيل النهوض بالإقتصاد وترقية قطاع التصدير طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية

رمزي أحمد توميات

3 ديسمبر، 2023

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