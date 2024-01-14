عاجل/ وفاة 6 أشخاص اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون بالمسيلة

14 يناير، 2024

كشفت مصالح الحماية المدنية الجزائرية نهار هذا الأحد 14 جانفي، عن وفاة 06 أشخاص واصابة آخر بتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون بولاية المسيلة

وتدخلت ذات المصالح على الساعة13سا07د، من أجل حادث تسمم أفراد عائلة واحدة بغاز أحادي اكسيد الكربون، والمنبعث من مدفأة بحي البساتين بلدية و دائرة عين_الملح، أين خلف الحادث وفاة 06 أشخاص من عائلة واحدة(04 جنس أنثى و 02 جنس ذكر)تتراوح أعمارهم بين 04 سنوات و 47 سنة، و اصابة شخص آخر بضيق في التنفس تم اسعافه و نقله إلى المستشفى المحلي. أما الوفيات فحولوا الى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

سيدعلي.ه‍

14 يناير، 2024

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