عاجل/ وفاة 4 أشخاص وإصابة 12 آخرين بجروح متفاوتة في حوادث مرور خلال العشر ساعات الأخيرة

عاجل/ وفاة 4 أشخاص وإصابة 12 آخرين بجروح متفاوتة في حوادث مرور خلال العشر ساعات الأخيرة

لقي 04 اشخاص مصرعهم، خلال ال10 الساعات الاخيرة، في حوادث مرور متفرّقة بكل من تمنراست وتيارت وباتنة، فيما أصيب 12 شخصا بجروج متفاوتة الخطورة في ذات الحوادث.

و أدّى حادث حادث إنحراف و إنقلاب سيارة بالطريق الوطني رقم 01 بلدية و دائرة تمنراست إلى وفاة شخصين و إصابة اثنين آخرين، حيث تم اسعافهما و نقلهما إلى المستشفى المحلي من طرف مصالح الحماية المدنية، فيما تمذ نقل المتوفين إلى مصلحة حفظ الجثث.

كما تدخّلت مصالح الحماية المدنية لولاية تيارت من أجل حادث إصطدام بين سيارة و شاحنة بالطريق الوطني رقم 29 بلدية و دائرة عين الذهب.

وأفادت مصالح الحماية المدنية أنذ الحادث خلف الحادث وفاة شخص و إصابة 06 أخرين لهم إصابات مختلفة تم اسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي فيما تم نقل المتوفى الي مصلحة حفظ الجثث.

أما بباتنة فقد لقي شخصين مصرعهما وأصيب 4 أشخاص بجروح متفاوتة في حادث إصطدام بين سيارتين بالطريق الوطني رقم 88 بلدية عين العصافير دائرة تازولت.

وتدخّلت مصالح الحماية المدنية لنقل المصابين إلى المستشفى المحلي بينما نقلت المتوفين إلى مصلحة حفظ الجثث.

ش.ن