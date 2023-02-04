عاجل/شان 2022: السنغال بطل كأس أمم إفريقيا للمحليين على حساب الجزائر

عاش ملعب نيلسون مانديلا ببراقي في العاصمة الجزائر عشية هذا السبت 4 فيفري، أجواء خيالية عالمية، صنعها حفل اختتام شان 2022، في نسخة أرادتها الجزائر أن تكون استثنائية بملاعبها ومرافقها وأجوائها التنظيمية المحكمة، وكذا الحضور الجماهيري المتميّز الذي زادها روعة ورفعة في القارة السمراء، حفل سبق مواجهة القمّة بين كبيري المنتخبات الإفريقية للمحليين الجزائر والسنغال، في مواجهة حقّق فيها المنتخب السنغالي اللّقب الغالي.

هذا وعرف الشوط الأول من المباراة الخنامية لشان 2022، سيطرة واضحة للسنغاليين على حساب المنتخب الجزائري، أين أبدى رفقاء “ساني”، شراسة كبيرة في اللّعب والحصول على الكرة والذهاب بها إلى المرمى، فيما ضيع زملاء المتألق” محيوس” العديد من الكرات، من خلال التمريرات الخاطئة وفقدان السيطرة على الكرة، لتنتهي المرحلة الأولى على وقع تعادل عادل، فيما تواصلت هذه النتيجة إلى غاية نهاية المرحلة الثانية، والتي تميزت ببعض الفرص لأشبال “مجيد بوقرة” دون ترجمتها لأهداف، ليذهب اللّقاء إلى الشوطين الإضافيين دون الوصول للشّباك، لتبتسم في الأخير وبصعوبة ضربات الجزاء للمنتخب السنغالي الذي توّج بهاته البطولة التي كانت استثنائية على أرض الشهداء.

سيدعلي هرواس

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