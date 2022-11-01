عاجل/ رئيس جيبوتي يحل بالجزائر للمشاركة في القمة العربية

وصل منذ قليل رئيس جمهورية جيبوتي، اسماعيل عمر جيلة، الر الجزائر، للمشاركة في أشغال القمة العربية.

وكان في استقبال إسماعيل عمر جيلة، في مطار هواري بومدين، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون.

وللتذكير، فقد استقبل الرئيس تبون بمطار الجزائر الدولي، اليوم الثلاثاء، كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس التونسي قيس السعيد، بالإضافة إلى الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، والرئيس الإذربيجاني إلهام علييف.

ليديا كبيش

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