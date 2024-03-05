عاجل/ رئيس الجمهورية يُجري مكالمة هاتفية مع نظيره الموريتاني

أجرى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم، مكالمة هاتفية، مع نظيره محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، جدّد له فيها تهانيه بانضمام بلاده إلى منتدى الدول المصدرة للغاز، كما أعرب له عن شكره للحضور الموريتاني المميز في أشغال القمة السابعة.

و أطلع الرئيس تبون، بذات المناسبة، نظيره الموريتاني، على اللقاء المغاربي الثلاثي الذي جمع رؤساء كل من الجزائر تونس وليبيا عقب القمة السابعة، لمنتدى الدول المصدرة للغاز، الذي احتضنته الجزائر، حسب ما أورده بيان رئاسة الجمهورية.

كما بحث رئيس الجمهورية، أيضا، مع نظيره الموريتاني، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، مسائل وقضايا راهنة، ذات طابع إفريقي.

شرف الدين عبد النور

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