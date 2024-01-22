عاجل/ تحسّبا لمباراة موريتانيا.. الإتحاد الجزائري لكرة القدم يدعو الجماهير ببواكي للتوجّه للمدخل رقم 2 0 بالملعب عند الساعة الـ18:00

تحسبا لمباراة المنتخب الوطني الجزائري ضد نظيره الموريتاني، وفي إطار الجولة الثالثة من نهائيات كأس أمم إفريقيا كوتديفوار 2023، دعا الاتحاد الجزائري لكرة القدم في بيان له أمسية هذا الإثنين 22 جانفي، الجماهير المتواجدة بمدينة بواكي لمساندة الخضر بالتوجه للمدخل رقم “O 2 ” لملعب السلام عند الساعة 18:00، وهذا ما يسمح للمشجعين التوجه نحو المدرجات المخصصة لهم.

وحسب بيان الإتحاد الجزائري لكرة القدم، فإن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم استجاب لطلب نظيره الجزائري بغية ضمان أفضل الظروف للجماهير الجزائرية.

كما يطلب الاتحاد الجزائري لكرة القدم من المشجعين إحترام نصائح المنظمين وتقديم أفضل صورة عن بلدنا.

سيدعلي.ه‍

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