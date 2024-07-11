عاجل/ بيان هام من وزارة التربية الوطنية للأولياء الذين لم يسجلوا أبناءهم في السنة أولى ابتدائي

عاجل/ بيان هام من وزارة التربية الوطنية للأولياء الذين لم يسجلوا أبناءهم في السنة أولى ابتدائي

أصدرت وزارة التربية بيانا تعلم فيه أولياء الأطفال الذين لم يقوموا بتسجيل أبنائهم بعد في السنة الأولى من التعليم الابتدائي للسنة الدراسية 2024-2025، أن الأرضية الرقمية للوزارة ستفتح مرّة أخرى ابتداء من يوم الأحد 14 جويلية 2024 .

ويتعين على الأولياء تقديم طلبات تسجيل أبنائهم على الفضاء المخصص لهم عبر الرابط: https://awlyaa.education.dz مع إعفائهم من رفع أيـّة وثيقة والاكتفاء بحجز المعلومات على استمارة التسجيل الرقمية في السنة الأولى ابتدائي، واختيار المدارس التي تناسبهم، كما يتعين عليهم سحب الاستمارة ووصل تأكيد طلب التسجيل والاحتفاظ بهما.

كما أفادت الوزارة في بيانها أن نتائج التسجيل في السنة الأولى من التعليم الابتدائي للسنة الدراسية 2024-2025 بتاريخ 04 جويلية 2024، بلغت نسبتها 97% من التعداد الكلي للأطفال المولودين بين أوّل جانفي و 31 ديسمبر 2018.

كوثر غريبي