عاجل/ بيان هام من وزارة التربية الوطنية للأولياء الذين لم يسجلوا أبناءهم في السنة أولى ابتدائي

11 يوليو، 2024
وزارة التربية

أصدرت وزارة التربية بيانا تعلم فيه أولياء الأطفال الذين لم يقوموا بتسجيل أبنائهم بعد في السنة الأولى من التعليم الابتدائي للسنة الدراسية 2024-2025، أن الأرضية الرقمية للوزارة ستفتح مرّة أخرى ابتداء من يوم الأحد 14 جويلية 2024 .

ويتعين على الأولياء تقديم طلبات تسجيل أبنائهم على الفضاء المخصص لهم عبر الرابط: https://awlyaa.education.dz مع إعفائهم من رفع أيـّة وثيقة والاكتفاء بحجز المعلومات على استمارة التسجيل الرقمية في السنة الأولى ابتدائي، واختيار المدارس التي تناسبهم، كما يتعين عليهم سحب الاستمارة ووصل تأكيد طلب التسجيل والاحتفاظ بهما.

كما أفادت الوزارة في بيانها أن نتائج التسجيل في السنة الأولى من التعليم الابتدائي للسنة الدراسية 2024-2025 بتاريخ 04 جويلية 2024، بلغت نسبتها 97% من التعداد الكلي للأطفال المولودين بين أوّل جانفي و 31 ديسمبر 2018.

كوثر غريبي

11 يوليو، 2024
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