عاجل/ بموجب مرسوم رئاسي… ترقية 7 دوائر إلى ولايات منتدبة وهذه الأسماء المُعيَّنة على رأسها

وقّع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم، مرسوما رئاسيا، تُرقى بموجبه إلى ولايات منتدبة كل من دوائر أفلو بولاية الأغواط، بريكة بولاية باتنة، قصر الشلالة بولاية تيارت، عين وسارة ومسعد بولاية الجلفة، لبيض سيدي الشيخ بولاية البيض، بوسعادة بولاية المسيلة، وذلك بعد استشارة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، والتزاما بما تقرّر سابقا، حسب بيان رئاسة الجمهورية.

كما عيَّن الرئيس تبون، باقتراح من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على رأس هذه الولايات المنتدبة، حسب ذات المصدر، كلا من، بن مراح يونس واليا منتدبا لأفلو بالأغواط، بو الذهب السعيد واليا منتدبا لبريكة باتنة، داودي توفيق واليا منتدبا لقصر الشلالة بتيارت، علواش بوعلام واليا منتدبا لعين وسارة بالجلفة، داودي عادل واليا منتدبا لمسعد بالجلفة، مودن عبد ربي واليا منتدبا للبيض سيدي الشيخ بالبيض، و بن أحمد رياض واليا منتدبا لبوسعادة بالمسيلة.

شرف الدين عبد النور

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