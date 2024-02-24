عاجل/الوزير الأول يدشن مركز إنتاج الغاز حاسي باحمو بتيميمون

24 فبراير، 2024

دشّن الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم، مركز إنتاج الغاز حاسي باحمو، بولاية تيميمون.

وقام نذير العرباوي، بجولة تفقدية بمختلف أقسام ومرافق مركز إنتاج الغاز حاسي باحمو.

هذا و كان الوزير الأول، قد حل اليوم، بولاية تيميمون، للإشراف على إحياء الذكرى المزدوجة المخلدة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات، المصادفة لـ 24 فيفري، حيث كان مرفوقا بكل من وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، ووزير الطاقة و المناجم ووزيـر العمـل والتشغيـل والضمـان الاجتماعي، و الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين.

شرف الدين عبد النور

24 فبراير، 2024

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