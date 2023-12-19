عاجل/ المنتخب الوطني الأولمبي يتعادل مع  الفريق الفلسطين بهدف لهدف في مبارة ودّية

تعادل المنتخب الوطني الأولمبي الجزائري مع نظيره متتخب فلسطين الشقيق بهدف لهدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب عنابة أمسية هذا الثلاثاء 19 ديسمبر…

وجاءت هذه المباراة الودية التحضيرية للفريق الفلسطيني لكرة القدم لكأس آسيا 2024 بقطر، والذي يواصل تحضيراته لهذه البطولة بالجزائر، أين عرفت هذه المباراة أجواء أخوية رائعة سواء بأرضية الميدان بالنسبة للاّعبين أو حتى في المدرجات بالنسبة للمشجعين، أين وضعت كل الترتيبات والمنشآت تحت تصرف ضيوف الجزائر من الأشقاء الفلسطينيين، في رسالة تأكيد على دعم الجزائر والجزائريين للقضية الفلسطينية.

سيدعلي.ه‍

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