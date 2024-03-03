عاجل/ الفريق أول السعيد شنقريحة في زيـــارة رسميـة إلى دولة قطر
يشرع الفريق أول السعيد شنقريحة، إبتداءً من اليوم، في زيـــارة رسميـة إلى دولة قطر، بدعوة من الفريق الركن سالم بن حمد العقيل النابت، رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، حيث سيتباحث الطرفان المسائل ذات الإهتمام المشترك.
و سيحضر الفريق أول، حسب بيان وزارة الدفاع الوطني، النسخة الـ 8 من معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري، “ديمدكس-2024”.
و تندرج هذه الزيــارة، حسب ذات المصدر، في إطار تعزيز التعاون بين الجيش الوطني الشعبي والقوات القطرية.
شرف الدين عبد النور