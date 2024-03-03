عاجل/ الفريق أول السعيد شنقريحة في زيـــارة رسميـة إلى دولة قطر

يشرع الفريق أول السعيد شنقريحة، إبتداءً من اليوم، في زيـــارة رسميـة إلى دولة قطر، بدعوة من الفريق الركن سالم بن حمد العقيل النابت، رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، حيث سيتباحث الطرفان المسائل ذات الإهتمام المشترك.