عاجل/ الفريق أول السعيد شنقريحة في زيـــارة رسميـة إلى دولة قطر

3 مارس، 2024
يشرع الفريق أول السعيد شنقريحة، إبتداءً من اليوم، في زيـــارة رسميـة إلى دولة قطر، بدعوة من الفريق الركن سالم بن حمد العقيل النابت، رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، حيث سيتباحث الطرفان المسائل ذات الإهتمام المشترك.
و سيحضر الفريق أول، حسب بيان وزارة الدفاع الوطني، النسخة الـ 8 من معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري، “ديمدكس-2024”.
و تندرج هذه الزيــارة، حسب ذات المصدر، في إطار تعزيز التعاون بين الجيش الوطني الشعبي والقوات القطرية.
شرف الدين عبد النور
3 مارس، 2024

مقالات ذات صلة

“الدراما الاجتماعية والمرأة في الواقع الافتراضي” دراسة في التطورات التي طرأت على هوية المرأة عبر استخدامها وسائل التواصل

31 مارس، 2021

يوسف شرفة: صبّ منحة البطالة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية بداية من شهر مارس

18 فبراير، 2022

رزيق: هذا هو عدد المستوردين الحائزين على سجل تجاري مطابق للقانون الجديد

22 ديسمبر، 2021

توقيف 10 عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال اسبوع

28 سبتمبر، 2022
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز 2024
زر الذهاب إلى الأعلى