عاجل/ السفير الجزائري “العربي جاكتا” يصفع المخزن المغربي

4 نوفمبر، 2022

 أعيد انتخاب السفير الجزائري العربي جاكتا رئيسا للجنة الدولية للوظيف العمومي التابعة للأمم المتحدة.

وجاء هذا الفوز الساحق للسفير الجزائري العربي جاكتا الذي تحصّل على 121 صوت أمام منافسه المغربي الذي لم يحز سوى على 64 صوت، الذي تلقّ صفعة قوية، حيث يصل فارق الأصوات بين المتنافسين الجزائري والمغربي إلى قرابة الضعف.

وهنّأ وزير الشؤون الخاجية والجالية الوطنية في الخارج رمطان لعمامرة السفير الجزائري على هذا الفوز بمنشور على حسابه في التويتر، جاء فيه: “تهانينا للسفير العربي جاكتا على إعادة انتخابه المظفرة اليوم رئيسا للجنة الخدمة المدنية الدولية بأغلبية 121 صوتا مقابل 64 لمنافسه المغربي. أحيي هذا النصر الجزائري العظيم!”

وليد.ب

4 نوفمبر، 2022

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