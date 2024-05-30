عاجل/ الرئيس تبون يعلن فتح التسجيل في برنامج “عدل 3” بداية من 5 جويلية القادم

أعلن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون, اليوم الخميس, خلال اجتماعه، بفعاليات المجتمع المدني في ولاية خنشلة، أنه سيتم فتح التسجيل في برنامج عدل 3، بداية من 5 جويلية القادم.

و كشف رئيس الجمهورية، خلال هذا اللقاء، عن إطلاق برنامج تكميلي آخر لولاية خنشلة، مؤكدا في ذات السياق، على أنه تقرر انطلاقا من اليوم، إضافة 2000 مسكن ريفي، وهي الحصة التي تضاف إلى 4000 مسكن ريفي مبرمج، كما كشف الرئيس، بأنه سيتم منح إعانة بقيمة 100 مليون سنتيم، بالنسبة للمناطق الجبلية.

كما أكد رئيس الجمهورية، أنه فور رجوعه إلى العاصمة، سيكلف وزير الصناعة، بإعداد دراسة معمقة لإنشاء منطقة صناعية بولاية خنشلة.

هذا وأعلن الرئيس تبون، عن ترقية قايس، إلى ولاية منتدبة.

شرف الدين عبد النور