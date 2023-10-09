عاجل/ الرئيس تبون يتلقّى مكالمة هاتفية من نظيره الفلسطيني

تلقّى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم، مكالمة هاتفية من نظيره رئيس دولة فلسطين المحتلة، محمود عباس، أطلعه فيها على التجاوزات الخطيرة التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة و الضفة الغربية.

و جدّد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حسب بيان رئاسة الجمهورية، تضامن الجزائر الكامل حكومة و شعبا مع الشعب الفلسطيني الشقيق، مشدّدا على أن هذه التطورات تُذكّر الجميع، بأن السلام العادل والشامل كخيار استراتيجي لن يتأتى إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة، ذات سيادة، عاصمتها القدس الشريف وفقًا لمرجعيات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

من جانبه، وجّه الرئيس الفلسطيني بالغ الشكر و التقدير لرئيس الجمهورية على موقف الجزائر الثابت الداعم للقضية الفلسطينية العادل، يختم بيان الرئاسة.

شرف الدين عبد النور

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