عاجل/ الرئيس تبون يتلقى مكالمة هاتفية من مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية

11 أكتوبر، 2023

تلقّى اليوم، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مكالمة هاتفية من مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية، أولاف شولتز، جرى خلالها تبادل الرؤى حول العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في عديد المجالات، بما فيها الطاقة والصناعة.

كما تطرقا بذات المناسبة، إلى قضايا إقليمية ودولية راهنة تهم البلدين، لا سيما الوضع في القارة الأوربية، ومستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى ليبيا ومنطقة الساحل، حسب بيان رئاسة الجمهورية.

شرف الدين عبد النور

11 أكتوبر، 2023

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