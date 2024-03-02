عاجل/ الرئيس تبون: “الجزائر تتطلع إلى العمل مع الدول المصدرة للغاز للإرتقاء بالمنتدى وتحقيق أهدافه الاستراتيجية”

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم، في كلمته، خلال إشرافه على إنطلاق أشغال القمة الـ7 لرؤساء الدول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز، بالمركز الدولي للمؤتمرات، عبد اللطيف رحال، أن الجزائر تتطلع إلى العمل الوثيق مع الدول المصدرة للغاز للإرتقاء بالمنتدى وتحقيق أهدافه الاستراتيجية.

و أوضح الرئيس تبون، أن تحديات اليوم تتطلب تعزيز الحوار والعمل متعدد الأطراف لتحقيق الأهداف التي وضعها لدى تأسيس المنتدى، مبرزا أن هذه القمة تشكل فرصة لرسم رؤية مشتركة للحفاظ على مصالح المنتجين والمستهلكين للغاز في آن واحد.

كما أكد رئيس الجمهورية، على الدور الأساسي الذي يلعبه الغاز الطبيعي، في تحقيق التنمية المستدامة وتلبية الاحتياجات العالمية المتزايدة على الطاقة، مضيفا أن الجزائر تدرك مع كافة الشركاء أن الغاز الطبيعي هو مصدر للطاقة ميسور التكلفة.

و نوّه الرئيس عبد المجيد تبون، بانضمام جمهورية موزمبيق وموريتانيا والسنغال بصفة أعضاء ملاحظين، كما تقدم بخالص الشكر لأمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني، على رئاسته التي وصفها ب “الموفقة”، للدورة المنصرمة، وإدارة متطلباتها “بحكمة وتبصر”، يضيف الرئيس.

شرف الدين عبد النور

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