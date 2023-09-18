عاجل/ الحماية المدنية الجزائرية: انتشال 45 ضحية متوفية بمدينة درنة بليبيا نهار اليوم ليصل العدد الإجمالي 137 ضحية

كشفت مصالح المديرية العامة للحماية المدنية نهار هذا الإثنين 18 سبتمبر، أن العدد الإجمالي للضحايا المتوفين الذين تمّ انتشالهم جراء فيضانات درنة بليبيا بلغ 137 ضحية…

ويواصل رجال الحماية المدنية الجزائرية تدخّلاتهم الإحترافية على مستوى مدينة درنة المنكوبة بليبيا، لأجل البحث وانتشال جثث المفقودين بداعي الفيضان الأخير، أين تمّ انتشال 45 ضحية متوفية نهار اليوم، ليصل العدد الإجمالي إلى 137 ضحية، في عملية متواصلة دعما للأشقّاء اللّيبيين في محنتهم.

سيدعلي.ه‍

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