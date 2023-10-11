عاجل/ الجزائر تُسجّل تحفظات بشأن قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري المنعقد اليوم بالقاهرة

سجلت الجزائر تحفظات بشأن القرار الذي يحمل رقم 8987، أصدره مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية المنعقدة اليوم بالقاهرة بشأن سبل التحرك السياسي لوقف العدوان الإسرائيلي وتحقيق السلام والأمن.

وجاء تحفظ الجزائر كملاحظة في نهاية البيان على النحو التالي: إنّ وفد الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ينأى بنفسه عن كل ما يساوي بين حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره لإقامة دولة ذات سيادة على حدود 1967 مع ممارسة الكيان الصهيوني التي تنتهك المواثيق وقرارات الشرعية الدولية.

البيان الكامل:

قرار الدورة غير العادية بتاريخ 11-10-2023



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