عاجل/ الجزائر تدين بأشد العبارات المجزرة الوحشية التي ارتكبها الكيان الصهيوني في مخيم النصيرات بغزة

أدانت الجزائر، بأشد العبارات وأقواها، المجزرة الوحشية في مخيم النصيرات بقطاع غزة، التي ارتكبها الكيان الغاصب، يوم السبت، في حق المدنيين العزل، وإمعان هذا الأخير في أعماله الإجرامية الدنيئة التي تزداد ضراوة في تحد صارخ للمجموعة الدولية و لقرارات مجلس الأمن الأممي.

و أكدت الجزائر، أمام هذه الحلقة الإضافية من مسلسل الجرائم البشعة التي يقترفها الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، حسب ما أورده بيان وزارة الشؤون الخارجية، على حتمية اضطلاع مجلس الأمن بالمسؤوليات المنوطة به، في لجم العدوان الصهيوني وإغاثة الشعب الفلسطيني في محنته المتواصلة، ووضع حد نهائي لإفلات الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني من المسائلة والمحاسبة والمعاقبة.

كما دعت الجزائر، حسب ذات المصدر، الهيئات القضائية الدولية بالتعجيل بمحاكمة المجرمين المسؤولين عن هذه المجازر، التي تشكل وصمة عار في جبين الإنسانية.

شرف الدين عبد النور