عاجل/ التلفزيون الجزائري يقتني حقوق بث 17 مباراة من “كان 2023” و حقوق بث أولمبياد “باريس 2024”

28 ديسمبر، 2023

أعلن التلفزيون الجزائري، اليوم، عن اقتنائه لحقوق بث 17 مباراة من كأس أمم أفريقيا بكوت ديفوار 2023، التي تُنظم في الفترة بين 13 جانفي و11 فيفري 2024.

و أفاد التلفزيون الجزائري بأنه سينقل المباريات على القناة الأرضية، كما سيبث ملخصات المباريات على القنوات الفضائية.

كما كشف التلفزيون الجزائري، بأنه تمكّن أيضا من اقتناء حقوق بث الألعاب الأولمبية المقررة الصيف المقبل، بالعاصمة الفرنسية، باريس، وهذا على القناة الأرضية والقنوات الفضائية.

شرف الدين عبد النور

28 ديسمبر، 2023

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