عاجل/إنطلاق القمة الـ7 لرؤساء دول  وحكومات منتدى الدول المصدّرة للغاز برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون

إنطلقت، قبل قليل، بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، بالجزائر العاصمة، القمة السابعة لرؤساء دول و حكومات منتدى الدول المصدّرة للغاز، برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

ويشارك في القمة السابعة التي تحتضنها الجزائر منذ الخميس، كل من أمير دولة قطر، تميم بن حمد ال ثاني، الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، الرئيس التونسي قيس سعيد، والرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني ورئيس جمهورية السنغال ماكي سال، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي، الرئيس الموزمبيقي فيليب خاسينتو نيوسي، و رئيس الدولة المتعددة القوميات لبوليفيا، لويس آرسي،

واختتم أمس الاجتماع الوزاري التحضيري بالموافقة بالإجماع على جميع مشاريع الوثائق المقدمة إلى القمة الـ7 للدول المصدرة للغاز التي تجري أشغالها الآن.

شرف الدين عبد النور

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