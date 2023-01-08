طرح برنامج Kaspersky Safe Kids من أجل تصفح آمن للأنترنت

8 يناير، 2023

تقترح اتصالات الجزائر على المواطنين، تزامنا و العودة المدرسية برنامج Kaspersky Safe Kids المتوفر على مستوى الوكالات التجارية بأسعار ملائمة، من أجل تصفح سليم وآمن للإنترنت، وذلك بغرض مواجهة مخاطر العالم الرقمي.

حيث أن هذا البرنامج الذي يوفر أفضل حماية لمستخدميه، و يقترح تشكيلة واسعة من حلول Kaspersky، التي تتماشى واحتياجات الأطفال و المعروفة بفعاليتها العالية في مجال الأمن الإلكتروني، والتي تتمثل في:

Kaspersky internet Security: يوفر لكم الحماية لنشاطكم عبر الأنترنت ولخصوصيتكم.

Kaspersky total Security: عبارة عن حزمة كاملة تتعلق بالأمن والخصوصية.

Kaspersky Safe Kids: يوفر لكم خدمة الرقابة الأبوية المرنة لأطفالكم.

Kaspersky internet Security Android: يضمن الأمن والخصوصية لجهازكم المحمول.

Kaspersky Small Office Security: يقترح عليكم ميزات الأمن تتماشى واحتياجات مؤسستكم.

 

حورية سعداوي

8 يناير، 2023

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