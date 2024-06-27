طبي يشرف على مراسم افتتاح يوم دراسي حول أهم التعديلات في القانون 23-05 بين النظري والتطبيق

طبي يشرف على مراسم افتتاح يوم دراسي حول أهم التعديلات في القانون 23-05 بين النظري والتطبيق

أشرف وزير العدل، حافظ الأختام عبد الرشيد طبي صباح الخميس، معية وزير الصحة عبد الحق سايحي، بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس على مراسم افتتاح اليوم الدراسي المنظم من طرف الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها حول أهم التعديلات في القانون 23-05 بين النظري والتطبيق.

واعتبر وزير العدل، حافظ الأختام عبد الرشيد طبي في كلمة ألقاها بمالمناسبة أن ظاهرة المخدرات باتت من “أعقد المشكلات” التي تواجه المجتمع الدولي, “لاسيما وأن استفحال هذه الظاهرة –كما قال– أصبح يستنزف قدرات الدول”, مؤكدا أن الجزائر انخرطت في “كافة مجهودات المجتمع الدولي الرامية لمكافحة المخدرات والتزمت منذ عقود بالتصدي لهذه الآفة من خلال عمليات متعددة الأوجه والأشكال”.

ونظّم الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها اليوم، بالنادي الوطني للجيش بالجزائر العاصمة، يوما دراسيا جهويا بعنوان “أهم التعديلات في القانون 23-05 بين النظري والتطبيق”.

وشارك في هذا اليوم الدراسي إطارات وممثلين من مختلف القطاعات الوزارية على غرار وزارتي الصحة والشؤون الدينية والأوقاف وهيئات وطنية ذات صلة بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، وقضاة من المحكمة العليا، المحاكم والمجالس القضائية، إطارات من وزارة العدل، ومن مختلف الهيئات الوطنية، ممثلين من نقابة الصيادلة، ممثلين عن الجمعيات الناشطة في مجال مكافحة المخدرات إلى جانب محامين وأساتذة جامعيين، حيث عالج هذا اليوم الدراسي عدة مواضيع ذات الصلة منها, “ظاهرة المخدرات والمؤثرات العقلية وإدمانها: رؤية شرعية وصحية”, وكذا “المقاربة الامنية والقانونية لمعالجة تفشي المخدرات”, وموضوع “دور الطب الشرعي في محاربة الإدمان على المخدرات”.

كوثر غريبي