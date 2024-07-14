طبيب بشهادتين جامعيتين…جديد السنة الجامعية القادمة

كشف وزير التعليم العالي و البحث العلمي، كمال بداري، اليوم، خلال ندوة صحفية نشطها بمقر الوزارة، بخصوص جديد التسجيلات الجامعية لحاملي شهادة البكالوريا 2024، وأهم مستجدات الدخول الجامعي المقبل 2025-2024، عن تأهيل 05 عروض تكوين لتحضير شهادة جامعية مزدوجة على مستوى 8 كليات للطب، “أي طبيب بشهادتين جامعيتين”، يضيف الوزير

وتتمثل عروض التكوين لتحضير شهادة جامعية مزدوجة، حسب الوزير بداري، في شهادة في الطب وفي البيانات الضخمة بكل من جامعات عنابة، باتنة2، ورقلة، سطيف1، بجاية، شهادة في الطب وفي اقتصاد الصحة، بكل من جامعات قسنطينة3، سطيف1، ورقلة، شهادة في الطب وفي البيومعلوماتية، بجامعة الجزائر 1، شهادة في الطب وفي الذكاء الاصطناعي بجامعة بجاية، وشهادة في الطب وفي علم النفس الطبي بجامعة تلمسان.

و أبرز كمال بداري، أن الهدف من عروض التكوين لتحضير شهادة جامعية مزدوجة، هو إتاحة الفرصة للطالب بالانخراط في الحياة المهنية من خلال المهارات المكتسبة في مساره التكويني، ليكون طالبا مبتكرا ومبدعا ومتفتحا على عدة تخصصات تتماشى مع احتياجات المجتمع.

شرف الدين عبد النور