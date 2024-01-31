ضبط كميات كبيرة من الوقود و المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة

ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 30 جانفي الجاري، إثر عمليات متفرقة عبر التراب الوطني، 22113 لترا من الوقود و 168 طنا من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة، حسب ما أورده بيان وزارة الدفاع الوطني.

كما ضبطت ذات المفارز كذلك، 175 قنطارا من النفايات النحاسية و 26 قنطارا من مادة التبغ و 345758 وحدة من الألعاب النارية، و أوقفت 36 شخصا، و حجزت 08 بنادق صيد وكميات ضخمة من الذخيرة من مختلف العيارات، حسب ذات المصدر.

شرف الدين عبد النور

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