ضبط كميات كبيرة من الوقود و المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة
ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 30 جانفي الجاري، إثر عمليات متفرقة عبر التراب الوطني، 22113 لترا من الوقود و 168 طنا من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة، حسب ما أورده بيان وزارة الدفاع الوطني.
كما ضبطت ذات المفارز كذلك، 175 قنطارا من النفايات النحاسية و 26 قنطارا من مادة التبغ و 345758 وحدة من الألعاب النارية، و أوقفت 36 شخصا، و حجزت 08 بنادق صيد وكميات ضخمة من الذخيرة من مختلف العيارات، حسب ذات المصدر.
شرف الدين عبد النور