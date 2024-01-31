ضبط كميات كبيرة من الوقود و المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة

31 يناير، 2024

ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 30 جانفي الجاري، إثر عمليات متفرقة عبر التراب الوطني، 22113 لترا من الوقود و 168 طنا من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة، حسب ما أورده بيان وزارة الدفاع الوطني.

كما ضبطت ذات المفارز كذلك، 175 قنطارا من النفايات النحاسية و 26 قنطارا من مادة التبغ و 345758 وحدة من الألعاب النارية، و أوقفت 36 شخصا، و حجزت 08 بنادق صيد وكميات ضخمة من الذخيرة من مختلف العيارات، حسب ذات المصدر.

 

شرف الدين عبد النور

31 يناير، 2024

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