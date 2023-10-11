ضبط أزيد من 09 قناطير من المخدرات المغربية

ضبط أزيد من 09 قناطير من المخدرات المغربية

كشفت وزارة الدفاع الوطني اليوم الأربعاء عن الحصيلة العملياتية الأسبوعية للجيش الوطني الشعبي خلال الفترة الممتدة من 04 إلى 10أكتوبر 2023، في كامل التراب الوطني.

و أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، (58) تاجر مخدرات

وأحبطت ذات المصالح محاولات إدخال (09) قناطير و(61) كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، فيما تم ضبط (339337) قرص مهلوس.

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وجانت، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي (312) شخصا وضبطت (30) مركبة و(216) مولدا كهربائيا و(126) مطرقة ضغط وجهاز (01) للكشف عن المعادن

بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب،

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