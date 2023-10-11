ضبط أزيد من 09 قناطير من المخدرات المغربية

11 أكتوبر، 2023

كشفت وزارة الدفاع الوطني اليوم الأربعاء عن الحصيلة العملياتية الأسبوعية للجيش الوطني الشعبي خلال الفترة الممتدة من 04 إلى 10أكتوبر 2023، في كامل التراب الوطني.

و أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، (58) تاجر مخدرات

وأحبطت ذات المصالح محاولات إدخال (09) قناطير و(61) كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، فيما تم ضبط (339337) قرص مهلوس.

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وجانت، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي (312) شخصا وضبطت (30) مركبة و(216) مولدا كهربائيا و(126) مطرقة ضغط وجهاز (01) للكشف عن المعادن

بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب،

11 أكتوبر، 2023

مقالات ذات صلة

بلعيد: اللغة العربية الأولى في 12 دولة والسادسة في الأمم المتحدة

18 ديسمبر، 2022

الرئيس تبون يُعزي في وفاة العميد المتقاعد المجاهد حسين بن حديد

2 أكتوبر، 2023

النيابة العامة تأمر بفتح تحقيق حول انفجار سطيف

18 أكتوبر، 2022

كلمة الوزير الأول، وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان في الدورة الثالثة لقمة الشراكة تركيا – إفريقيا “تعزيز الشراكة من أجل التنمية والازدهار المشترك”

18 ديسمبر، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز 2023
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: